GF Vip, Tommaso Zorzi perde la testa ed apre la porta rossa: "Sto male, me ne vado!" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tommaso Zorzi non ha pace. Dopo lo sfogo di questa notte, minacciando di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip e chiedendo l'intervento dei suoi legali per potere lasciare il gioco, l'influencer ha aperto la porta rossa minacciando di andarsene. GF Vip, Tommaso Zorzi apre la porta rossa: "Sto male, me ne vado!", verrà squalificato?... L'articolo GF Vip, Tommaso Zorzi perde la testa ed apre la porta rossa: "Sto male, me ne vado!" proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

