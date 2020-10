Gf Vip, Massimiliano Morra vuota il sacco: "Non ho mai avuto una storia con Adua" - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Anche Massimiliano Morra getta la maschera e ammette di non aver mai avuto una relazione con Adua Del Vesco ma smentisce di essere gay Le parole di Adua Del Vesco dette nell'orecchio a Dayane Mello hanno creato scompiglio nella Casa. "Massimiliano è gay", avrebbe sussurrato l'attrice alla modella brasiliana riferendosi a Morra, che durante la puntata ha però tenuto il gioco di Adua, che ha smentito tutto. "Ha detto che è uno stratega", ha sostenuto Dayane Mello, appoggiata da Matilde Brandi. Entrambe durante la diretta hanno coperto l'amica, ma dopo si sono lasciate andare rivelando che, in effetti, Adua aveva effettivamente detto quello che tutti hanno sospettato. Alfonso Signorini ha ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Anchegetta la maschera e ammette di non aver maiuna relazione conDel Vesco ma smentisce di essere gay Le parole diDel Vesco dette nell'orecchio a Dayane Mello hanno creato scompiglio nella Casa. "è gay", avrebbe sussurrato l'attrice alla modella brasiliana riferendosi a, che durante la puntata ha però tenuto il gioco di, che ha smentito tutto. "Ha detto che è uno stratega", ha sostenuto Dayane Mello, appoggiata da Matilde Brandi. Entrambe durante la diretta hanno coperto l'amica, ma dopo si sono lasciate andare rivelando che, in effetti,aveva effettivamente detto quello che tutti hanno sospettato. Alfonso Signorini ha ...

bebeblogit : Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra: 'Non ho mai usato Adua Del Vesco. La mia storia… - blogtivvu : 'Mai avuto una storia', Adua Del Vesco e Massimiliano Morra vuotano il sacco al #GFVip. - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra: 'Non ho mai usato Adua Del Vesco. La mia storia con lei non era veritier… - leggoit : Grande Fratello Vip, la confessione di Massimiliano Morra: «Tra me e Adua era tutto finto» - clikservernet : Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: “Io non sono omosessuale. La storia tra me e Adua non c’è mai stata, ma io… -