Gf Vip 5: le anticipazioni della puntata di stasera 5 Ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 5 Ottobre 2020 alle ore 21:30 andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 5, che sarà ricca di colpi di scena e di dichiarazioni che faranno parlare. Alfonso Signorini per prima cosa chiederà ad Adua Del Vesco di raccontare la sua verità, visto che è stata la stessa Adua ad annunziare di voler chiudere qualsiasi discorso. Dopo il coming out di Gabriel Garko, la presunta omosessualità di Massimiliano Morra Adua dovrà rispondere in prima persona per eliminare definitivamente questo capitolo. Leggi anche: Il coming out di Gabriel Garko al GF Vip. Gf Vip 5: una nuova puntata ricca di eventi Ricordiamo che ci sono 4 persone al televoto, ma è stato chiesto al pubblico chi salvare, quindi il meno salvato sarà quello che uscirà. I quattro nonimati sono: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 52020 alle ore 21:30 andrà in onda una nuovadel Gf Vip 5, che sarà ricca di colpi di scena e di dichiarazioni che faranno parlare. Alfonso Signorini per prima cosa chiederà ad Adua Del Vesco di raccontare la sua verità, visto che è stata la stessa Adua ad annunziare di voler chiudere qualsiasi discorso. Dopo il coming out di Gabriel Garko, la presunta omosessualità di Massimiliano Morra Adua dovrà rispondere in prima persona per eliminare definitivamente questo capitolo. Leggi anche: Il coming out di Gabriel Garko al GF Vip. Gf Vip 5: una nuovaricca di eventi Ricordiamo che ci sono 4 persone al televoto, ma è stato chiesto al pubblico chi salvare, quindi il meno salvato sarà quello che uscirà. I quattro nonimati sono: ...

TV_Italiana : Fra le anticipazioni ufficiali del #GFVIP 5, non si parla di alcun provvedimento per le affermazioni di Patrizia De… - bebeblogit : Grande Fratello Vip, puntata daytime 5 ottobre 2020: anticipazioni - gossipblogit : Grande Fratello Vip, puntata daytime 5 ottobre 2020: anticipazioni - italiaserait : Grande Fratello Vip: puntata oggi 5 ottobre 2020, anticipazioni, orario, canale e dove guardare le repliche e in st… - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni della settima puntata, in onda dalle ore 21:45 -