Genova, 600 contatti telefonici al mese all'ex per 7 mesi: non era stalking ma messaggi d'amore, donna assolta in appello (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una 36enne era stata accusata di stalking dall'ex fidanzato, un 50enne spezzino che aveva interrotto la relazione e deciso di tornare con la moglie. Condannata in primo grado a un anno e quattro mesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una 36enne era stata accusata didall'ex fidanzato, un 50enne spezzino che aveva interrotto la relazione e deciso di tornare con la moglie. Condannata in primo grado a un anno e quattro...

