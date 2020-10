Genoa | nessuna nuova positività al Coronavirus | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Finalmente buone notizie per il: il club comunica che non è stata rilevatapositività alIlcomunica finalmente una buona notizia, dopo le tante positività (22 in totale con 17 calciatori) alpositività è stata rilevata dopo gli ultimi tamponi. Ecco ildella società. «IlCfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff». Leggi su Calcionews24.com