Genoa, Faggiano: “Mercato condizionato dal Covid, regole da rivedere” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si conclude il mercato anche per il Genoa. Il Grifone è stato grande protagonista con innesti importanti. Tuttavia la nascita di un focolaio di contagi da Coronavirus all'interno della squadra ligure ha fatto sorgere più di un dubbio sulla tenuta della rosa nell'arco di una stagione. Il direttore sportivo dei rossoblu Daniele Faggiano ha commentato il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Il Covid non ha aiutato. Le regole sono ferree e fisse, anche se ogni tanto succede il contrario. Dobbiamo rivederle: non dico di tenere aperto il mercato, ma le visite sono un rischio. I giocatori fuori lista sono un rischio ma possono essere utili".JUVENTUS-NAPOLIFaggiano si esprime anche sul controverso caso di Juventus-Napoli: "Genoa-Napoli è quello su cui io ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si conclude il mercato anche per il. Il Grifone è stato grande protagonista con innesti importanti. Tuttavia la nascita di un focolaio di contagi da Coronavirus all'interno della squadra ligure ha fatto sorgere più di un dubbio sulla tenuta della rosa nell'arco di una stagione. Il direttore sportivo dei rossoblu Danieleha commentato il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ilnon ha aiutato. Lesono ferree e fisse, anche se ogni tanto succede il contrario. Dobbiamo rivederle: non dico di tenere aperto il mercato, ma le visite sono un rischio. I giocatori fuori lista sono un rischio ma possono essere utili".JUVENTUS-NAPOLIsi esprime anche sul controverso caso di Juventus-Napoli: "-Napoli è quello su cui io ...

