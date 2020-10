Genoa, accertamenti medici: l’esito degli ultimi tamponi (Di lunedì 5 ottobre 2020) In casa Genoa è scoppiato un vero e proprio focolaio che ha portato al rinvio della partita di campionato contro il Torino. Il club rossoblu ha aggiornato sulla situazione, dopo gli ultimi accertamenti medici effettuati. “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff”. L'articolo Genoa, accertamenti medici: l’esito degli ultimi tamponi CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) In casaè scoppiato un vero e proprio focolaio che ha portato al rinvio della partita di campionato contro il Torino. Il club rossoblu ha aggiornato sulla situazione, dopo glieffettuati. “IlCfc comunica che in seguito aglieffettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff”. L'articolo: l’esitoCalcioWeb.

Advertising

GenoaCFC : ?? Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove po… - capuanogio : ?? Il @GenoaCFC comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a #Covid19 è salito a 14… - CalcioWeb : #Genoa, accertamenti medici: l'esito degli ultimi tamponi - - marco__lecce : RT @GenoaCFC: ?? Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività a… - restivogab : RT @GenoaCFC: ?? Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività a… -