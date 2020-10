Gemma Galgani rischia il posto in tv | La sconcertante verità a Uomini e Donne (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gemma Galgani sembra non trasmettere più la sua forte voglia di trovare l’amore e i telespettatori a casa stanchi dei suoi “teatrini” chiedono a Maria De Filippi di non invitarla più in trasmissione. La dama di Uomini e Donne rischia così il suo posto nel programma? Sono dieci lunghi anni che Gemma Galgani continua a … L'articolo Gemma Galgani rischia il posto in tv La sconcertante verità a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020)sembra non trasmettere più la sua forte voglia di trovare l’amore e i telespettatori a casa stanchi dei suoi “teatrini” chiedono a Maria De Filippi di non invitarla più in trasmissione. La dama dicosì il suonel programma? Sono dieci lunghi anni checontinua a … L'articoloilin tv Laverità aproviene da www.meteoweek.com.

perfaitgomez : RT @BlueMeToo: Manila Glorio è la Gemma Galgani che porta le EMOSSSSSSIONI #noneladurso - BlueMeToo : Manila Glorio è la Gemma Galgani che porta le EMOSSSSSSIONI #noneladurso - the_NittKe : RT @IostoconTarabas: #90giorniperinnamorarsi Darcy non è altro che la nostra Gemma Galgani in versione americana - IostoconTarabas : #90giorniperinnamorarsi Darcy non è altro che la nostra Gemma Galgani in versione americana - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: Aurora Tropea e Gemma Galgani Litigano Per Un Cavaliere! - #Anticipazioni #Uomini… -