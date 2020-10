Gazzetta | la procura federale ha avviato un’indagine sul rispetto del protocollo anti Covid del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Non si placano le polemiche su Juve-, e soprattutto sull’assenza della squadra partenopea a Torino. Nonostante ilabbia prodotto più di un documento che attesta il divieto da parte dell’Asl e quindi delle autorità sanitarie competenti, di partite per Torino, continuano a sorgere dubbi sull’applicazione delda parte della società di De Laurentiis, tanto che oggi ladello Sport scrive che laavrebbe aperto un’indagine suldelper gli allenamenti Per la Lega sarebbe stato invece ila fare richiesta alla Asl e l’assenza ingiustificata della squadra a Torino è ...