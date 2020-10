Gazzetta: la decisione del Giudice Sportivo potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo non si è ancora pronunciato e, a quanto sembra, non si pronuncerà per il momento e già, a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha inviato al Giudice Sportivo un pre reclamo sul caso della mancata partenza per Torino per giocare la sfida con la Juve. A questo punto il percorso più probabile è che sia dato un tempo rapido per la presentazione delle memorie e che una decisione, vista la necessità di acquisire tutti gli atti e di studiarli, non possa che arrivare fra la fine della settimana e l’inizio della prossima. Intanto il Napoli ha deciso di non perdere tempo, infatti il presidente De Laurentiis ha già inviato una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilnon si è ancora pronunciato e, a quanto sembra, non si pronuncerà per il momento e già, a quanto riporta ladello Sport, il Napoli ha inviato alun pre reclamo sul casomancata partenza per Torino per giocare la sfida con la Juve. A questo punto il percorso più probabile è che sia dato un tempo rapido per la presentazione delle memorie e che una, vista la necessità di acquisire tutti gli atti e di studiarli, non possa che arrivare fra la finee l’inizio. Intanto il Napoli ha deciso di non perdere tempo, infatti il presidente De Laurentiis ha già inviato una ...

