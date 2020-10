Gazzetta: il Napoli esce rafforzato dal mercato estivo. Adesso potrà competere per l’alta classifica (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport promuove il mercato del Napoli. In un articolo firmato da Mimmo Malfitano, la rosea scrive che “il Napoli esce sicuramente rafforzato dal mercato estivo”. Con l’arrivo di Bakayoko, la squadra di Gattuso ha l’incontrista che occorreva. In attacco, invece, già si era provveduto con Victor Osimhen. L’unico ruolo che non è stato coperto è quello dell’esterno sinistro di difesa, dove, al momento, il tecnico sta utilizzando Hysaj. “Aurelio De Laurentiis non ha badato a spese per rendere competitivo il suo Napoli. Tra gennaio e la sessione estiva del mercato ha speso 180 milioni di euro, mentre in entrata ne ha contati soltanto 24 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladello Sport promuove ildel. In un articolo firmato da Mimmo Malfitano, la rosea scrive che “ilsicuramentedal”. Con l’arrivo di Bakayoko, la squadra di Gattuso ha l’incontrista che occorreva. In attacco, invece, già si era provveduto con Victor Osimhen. L’unico ruolo che non è stato coperto è quello dell’esterno sinistro di difesa, dove, al momento, il tecnico sta utilizzando Hysaj. “Aurelio De Laurentiis non ha badato a spese per rendere competitivo il suo. Tra gennaio e la sessione estiva delha speso 180 milioni di euro, mentre in entrata ne ha contati soltanto 24 ...

Gazzetta_it : Rapina e sparatoria: morto un giovane, arrestato il figlio di Genny 'a Carogna - Gazzetta_it : Il #Napoli non parte, la #Juve conferma: 'Noi ci saremo'. #JuveNapoli sarà 3-0 - Gazzetta_it : Il legale del #Napoli: “L’Asl non condiziona la serie A, tutela la salute. Il club non aveva scelta” - napolista : Gazzetta: il #Napoli esce rafforzato dal #mercato estivo. Adesso potrà competere per l’alta classifica… - bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: #Cacliomercato #Napoli, una rosa rinforzata da tanti innesti. #DeLaurentiis vuole la #Champions -