Garlasco: no a revisione processo Stasi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rigettata richiesta presentata dai legali. La corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai legali di Alberto Stasi. La decisione dei giudici bresciani è stata depositata questa mattina. "Confermo il rigetto" si è limitato a dire il presidente della corte d'appello di Brescia Claudio Castelli. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La decisione dei ...

Alberto Stasi, Corte d'Appello Brescia ha respinto richiesta revisione processo per omicidio di Chiara Poggi. Caso chiuso: "Le nuove prove non erano tali".

