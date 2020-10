Galli su Juve-Napoli | “Non accettare che alcune autorità ne superano altre è irresponsabile”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, è intervenuto ad Agorà, su Rai3 per commentare il casontus-, partita non giocata per il blocco dell’Asl ai calciatori delha definito la partita “la dimostrazione del fatto che in una situazione come questa ci sono regole e autorità chedeterminate, e che non riconoscere e nonquesta cosa non è responsabile“.ha parlato anche del caso Genoa. Lo ha definito “paradigmatico”. “Io non ci volevo credere. Mi sarei aspettato che le controanalisi smentissero questa cosa e invece è il classico focolaio da superdiffusore”. Quello che sta ...