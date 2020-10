Galli: “Nuove Restrizioni Anticovid Necessarie, Stiamo Ricreando Situazione Come a Marzo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il professor Massimo Galli, noto infettivologo ha spiegato che la Situazione potrebbe tornare Come prima se non venissero adottate nuove Restrizioni Anticovid per combattere il coronavirus, “Situazione comparabile a marzo”. “Stiamo andando a rischiare una Situazione comparabile per alcuni aspetti a quella di marzo”, servono “interventi decisi” per arginare il virus. Così si è espresso … Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il professor Massimo, noto infettivologo ha spiegato che lapotrebbe tornareprima se non venissero adottate nuoveper combattere il coronavirus, “comparabile a marzo”. “andando a rischiare unacomparabile per alcuni aspetti a quella di marzo”, servono “interventi decisi” per arginare il virus. Così si è espresso …

