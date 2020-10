Galli: «Covid, situazione preoccupante» Ecco la quotidianità dei prossimi mesi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo l’infettivologo del Sacco di Milano durante l’estate anche l’Italia ha abbassato la guardia. La stretta in arrivo con il nuovo Dpcm: dall’obbligo di mascherina all’aperto ai controlli al coprifuoco nei locali. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo l’infettivologo del Sacco di Milano durante l’estate anche l’Italia ha abbassato la guardia. La stretta in arrivo con il nuovo Dpcm: dall’obbligo di mascherina all’aperto ai controlli al coprifuoco nei locali.

AnnaMaritati : RT @SmordiRita: Covid, i virologi Crisanti e Galli: «Mascherina all'aperto incomprensibile se intorno non c'è nessuno» - SmordiRita : Covid, i virologi Crisanti e Galli: «Mascherina all'aperto incomprensibile se intorno non c'è nessuno» - Miti_Vigliero : RT @GenovaQuotidian: Galli: «Covid, rischiamo di tornare a marzo, nuove misure inevitabili» - maldinapoli : #COVID19, Galli: 'Rischiamo situazione come marzo, nuove misure inevitabili' - GenovaQuotidian : Galli: «Covid, rischiamo di tornare a marzo, nuove misure inevitabili» -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Covid Covid, Galli: "Rischiamo situazione come marzo, nuove misure inevitabili" Adnkronos Vaccini antinfluenzali: i fatti

Nell'anno del COVID-19 è apparso subito a tutti rilevante la copertura ... Produrre un vaccino è un affare lungo mesi (si usano ancora le uova di gallina come veicolo di produzione) che non permette ...

Galli: "Juventus-Napoli? Bisogna accettare le decisioni delle autorità. Caso Genoa? Non volevo crederci"

Galli ha definito la partita “la dimostrazione del fatto ... Quello che sta succedendo nel mondo del calcio, ha concluso, sottolinea come in questa fase dell’emergenza coronavirus “non ci possiamo ...

Nell'anno del COVID-19 è apparso subito a tutti rilevante la copertura ... Produrre un vaccino è un affare lungo mesi (si usano ancora le uova di gallina come veicolo di produzione) che non permette ...Galli ha definito la partita “la dimostrazione del fatto ... Quello che sta succedendo nel mondo del calcio, ha concluso, sottolinea come in questa fase dell’emergenza coronavirus “non ci possiamo ...