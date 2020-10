Galli: «Covid, situazione preoccupante» Ecco la quotidianità dei prossimi mesi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo l’infettivologo del Sacco di Milano durante l’estate anche l’Italia ha abbassato la guardia. La stretta in arrivo con il nuovo Dpcm: dall’obbligo di mascherina all’aperto ai controlli al coprifuoco nei locali. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo l’infettivologo del Sacco di Milano durante l’estate anche l’Italia ha abbassato la guardia. La stretta in arrivo con il nuovo Dpcm: dall’obbligo di mascherina all’aperto ai controlli al coprifuoco nei locali.

OrlandoStier68 : RT @Gazzettino: Covid, i virologi Crisanti e Galli: «Mascherina all'aperto incomprensibile se intorno non c'è nessuno» - MarcoDiMaro : Pare che anche il Professor Galli ora sia un coglione perché dice che le ASL sono più importanti di Lega e protocol… - Gazzettino : Covid, i virologi Crisanti e Galli: «Mascherina all'aperto incomprensibile se intorno non c'è nessuno» - AnnaMaritati : RT @SmordiRita: Covid, i virologi Crisanti e Galli: «Mascherina all'aperto incomprensibile se intorno non c'è nessuno» - SmordiRita : Covid, i virologi Crisanti e Galli: «Mascherina all'aperto incomprensibile se intorno non c'è nessuno» -