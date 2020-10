Gabriel Garko parla del lavoro prima del coming out: “Il sistema me lo ha imposto” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella puntata di sabato 3 ottobre 2020 di Verissimo, in studio con Silvia Toffanin abbiamo visto anche Gabriel Garko. L’attore ha parlato in maniera molto più approfondita quello che aveva anticipato al Grande Fratello Vip 5, ovvero il fatto di essere omosessuale. Ha raccontato delle sue finte relazioni con Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi, ma non solo. Ha anche fatto il nome di un ragazzo con il quale ha avuto una relazione per ben 11 anni, anche se lontano dagli occhi del pubblico e spesso dei suoi amici. Tra le tante cose dette, la celebrità ha scelto di parlare anche di un sistema che lo avrebbe intrappolato in un gioco nel quale si sarebbe dovuto fingere eterosessuale per poter lavorare. Ecco, infatti, le sue parole riportate anche dal sito Biccy: Ho avuto relazioni costruite ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella puntata di sabato 3 ottobre 2020 di Verissimo, in studio con Silvia Toffanin abbiamo visto anche. L’attore hato in maniera molto più approfondita quello che aveva anticipato al Grande Fratello Vip 5, ovvero il fatto di essere omosessuale. Ha raccontato delle sue finte relazioni con Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi, ma non solo. Ha anche fatto il nome di un ragazzo con il quale ha avuto una relazione per ben 11 anni, anche se lontano dagli occhi del pubblico e spesso dei suoi amici. Tra le tante cose dette, la celebrità ha scelto dire anche di unche lo avrebbe intrappolato in un gioco nel quale si sarebbe dovuto fingere eterosessuale per poter lavorare. Ecco, infatti, le sue parole riportate anche dal sito Biccy: Ho avuto relazioni costruite ...

michimas : RT @ilfoglio_it: Zagarolo, ridente località dei Castelli, una specie di Palm Springs romana, è la location di una fiction nella fiction. Ga… - 80void : @naomi_pietrucci @ninarosesnow Tommaso ha fatto lo stesso con Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Loro non avevano mai… - Djesybig : @Beatrix49803976 Ma guarda che Garko non ha bisogno del suo orientamento per finire nei talk show e viene pagato lo… - marcoassante199 : In questo giorni leggo il nome di Gabriel garko a quello del mito di Rock hudson. Ciò mi fa rabbrividire. Sia per l… - Kiaretta92 : E dopo aver letto che Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi recitano come Manuela Arcuri e Gabriel Garko posso ch… -