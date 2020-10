Future USA avanti con Trump e scommessa su nuovi stimoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA avanzano di buon passo nel primo pomeriggio, anticipando una partenza discreta per Wall Street, che scommette sull’uscita di Trump dall’ospedale e sull’arrivo del sospirato pacchetto aggiuntivo di stimoli. La speaker della camera Nancy Pelosi ha infatti parlato di progressi nei negoziati con il Segretario al Tesoro Steve Mnuchin. Il contratto sul Dow Jones avanza dello 0,75% a 27.772 punti, mentre lo S&P 500 sale dello 0,62% a 3.360 punti. Su anche il Nasdaq dello 0,73% a 11.315 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA avanzano di buon passo nel primo pomeriggio, anticipando una partenza discreta per Wall Street, che scommette sull’uscita didall’ospedale e sull’arrivo del sospirato pacchetto aggiuntivo di. La speaker della camera Nancy Pelosi ha infatti parlato di progressi nei negoziati con il Segretario al Tesoro Steve Mnuchin. Il contratto sul Dow Jones avanza dello 0,75% a 27.772 punti, mentre lo S&P 500 sale dello 0,62% a 3.360 punti. Su anche il Nasdaq dello 0,73% a 11.315 punti.

DJE Kapital, restano le tensioni tra Usa e Cina

Anche nel caso di una eventuale presidenza Biden negli Usa, le tensioni tra Pechino e Washington probabilmente permarranno. Tuttavia, in questo caso, il tono tra le parti potrebbe diventare più modera ...

