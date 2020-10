Fusione SIA-NEXI, soddisfazione del ministro Gualtieri (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri benedice la Fusione tra SIA e NEXI e la definisce in sintonia con l’incentivo al cashless del Governo. £Con la Fusione tra SIA e NEXI, sotto la regia di CDP come azionista stabile, si uniscono due realtà italiane con attività altamente complementari e già all’avanguardia nel campo dei pagamenti digitali – afferma Gualtieri – Il gruppo che nasce è il primo in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite, con circa 15 miliardi di euro di capitalizzazione e la presenza in quattro continenti, e potrà svolgere un ruolo da protagonista in un settore di attività importanza strategica e nei suoi futuri sviluppi”. La ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ildell’Economia Robertobenedice latra SIA ee la definisce in sintonia con l’incentivo al cashless del Governo. £Con latra SIA e, sotto la regia di CDP come azionista stabile, si uniscono due realtà italiane con attività altamente complementari e già all’avanguardia nel campo dei pagamenti digitali – afferma– Il gruppo che nasce è il primo in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite, con circa 15 miliardi di euro di capitalizzazione e la presenza in quattro continenti, e potrà svolgere un ruolo da protagonista in un settore di attività importanza strategica e nei suoi futuri sviluppi”. La ...

