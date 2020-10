Freebuds Pro: Huawei sfida le AirPods Pro di Apple | Speciale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le nuovissime Huawei Freebuds Pro sono ufficiali, pronte a sfidare le Apple AirPods Pro. Ecco la nostra recensione e confronto L’obiettivo delle ultime true wireless in-ear di casa Huawei è evidente: proporre una valida alternativa alle AirPods Pro di casa Apple. Le Freebuds Pro sono finalmente disponibili all’acquisto, a distanza di quasi un mese dalla loro presentazione al pubblico. Inutile negarlo, Huawei si è sicuramente ispirata al design e alle funzioni delle AirPods Pro. Una scelta più che azzeccata, considerando soprattutto che gli indossabili di casa Apple governano quasi incontrastati le vendite del settore. L’azienda ha comunque ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le nuovissimePro sono ufficiali, pronte are lePro. Ecco la nostra recensione e confronto L’obiettivo delle ultime true wireless in-ear di casaè evidente: proporre una valida alternativa allePro di casa. LePro sono finalmente disponibili all’acquisto, a distanza di quasi un mese dalla loro presentazione al pubblico. Inutile negarlo,si è sicuramente ispirata al design e alle funzioni dellePro. Una scelta più che azzeccata, considerando soprattutto che gli indossabili di casagovernano quasi incontrastati le vendite del settore. L’azienda ha comunque ...

