Francia, boom di contagi: Parigi diventa zona di massima allerta (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’aumento vertiginoso dei contagi in Francia non ha lasciato scelta al ministro della Salute Olivier Veran. Parigi e le zone limitrofe passeranno dallo status di “zona rossa” a quello di “zona di massima allerta”. Le restrizioni per la capitale transalpina dovrebbero venire annunciate nella mattinata di domani dalla sindaca Anne Hidalgo. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’aumento vertiginoso deiinnon ha lasciato scelta al ministro della Salute Olivier Veran.e le zone limitrofe passeranno dallo status di “rossa” a quello di “di”. Le restrizioni per la capitale transalpina dovrebbero venire annunciate nella mattinata di domani dalla sindaca Anne Hidalgo.

fanpage : È boom di contagi in Francia. Sono 17mila nelle ultime 24 ore - cafifal : RT @fanpage: È boom di contagi in Francia. Sono 17mila nelle ultime 24 ore - Grand_Battery : RT @fanpage: È boom di contagi in Francia. Sono 17mila nelle ultime 24 ore - Marilenapas : RT @fanpage: È boom di contagi in Francia. Sono 17mila nelle ultime 24 ore - 811Proudman : RT @fanpage: È boom di contagi in Francia. Sono 17mila nelle ultime 24 ore -