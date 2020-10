Franchi Umberto Marmi e Labomar al debutto su AIM Italia (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Debuttano oggi oggi all’AIM Italia altre due società, la Franchi Umberto Marmi e la Labomar, che rappresentano assieme la decima ammissione dell’anno sul Listino di Borsa Italiana dedicato alle PMI. Entrambe portano a 129 il numero delle società quotate su AIM Italia. Il marmo di Carrara in BorsaLa Franchi Umberto Marmi, azienda leader nella produzione e commercializzazione del marmo di Carrara, si quota a seguito della Business Combination, la ventiduesima dell’anno, con TheSpac, la SPAC promossa da Marco Galateri di Genola, VItaliano Borromeo-Arese Borromeo e Giovanni Lega, quotata su AIM Italia ad agosto 2018 “L’ingresso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Debuttano oggi oggi all’AIMaltre due società, lae la, che rappresentano assieme la decima ammissione dell’anno sul Listino di Borsana dedicato alle PMI. Entrambe portano a 129 il numero delle società quotate su AIM. Il marmo di Carrara in BorsaLa, azienda leader nella produzione e commercializzazione del marmo di Carrara, si quota a seguito della Business Combination, la ventiduesima dell’anno, con TheSpac, la SPAC promossa da Marco Galateri di Genola, Vno Borromeo-Arese Borromeo e Giovanni Lega, quotata su AIMad agosto 2018 “L’ingresso ...

