Francesco Oppini nella bufera, la fidanzata Cristina avverte: "Prendi una posizione"

Francesco Oppini nella bufera, pare proprio che il giovane figlio della Parietti abbia ricevuto un lungo avvertimento social dalla fidanzata Cristina. Francesco Oppini, Fonte foto: Instagram (@Francesco Oppini 82)Torna il Grande Fratello Vip questa sera su Canale Cinque in prima serata con Alfonso Signorini e insieme a lui tornano anche tutte le vicende legate ai loro protagonisti che sono rinchiusi nella casa in questa stagione. Nello specifico parliamo del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini che a causa dell'amicizia particolare che ha instaurato con Dayane Mello, sta forse inconsapevolmente mettendo a la sua storia d'amore con

