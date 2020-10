Francesco nell'enciclica tende la mano all'islam ma non al capitalismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Serena Sartini "Fratelli tutti", scritta durante la pandemia: "La proprietà privata non è diritto assoluto" Fratelli tutti» è un'enciclica sociale, che affronta i grandi temi della società di oggi. Un'enciclica dedicata al tema della fratellanza e dell'amicizia sociale; un documento frutto della pandemia, perché scritto durante questo difficile anno che ha visto molte persone confrontarsi con la morte, il dolore, la sofferenza. La terza enciclica di Papa Francesco, firmata ad Assisi, esce nel pieno della bufera in Vaticano, tra veleni e attività di dossieraggio, con il cardinale Angelo Becciu nel mirino dell'inchiesta sugli scandali finanziari nelle sacre stanze. Otto capitoli, 235 pagine (nell'edizione della Libreria Editrice ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Serena Sartini "Fratelli tutti", scritta durante la pandemia: "La proprietà privata non è diritto assoluto" Fratelli tutti» è un'sociale, che affronta i grandi temi della società di oggi. Un'dedicata al tema della fratellanza e dell'amicizia sociale; un documento frutto della pandemia, perché scritto durante questo difficile anno che ha visto molte persone confrontarsi con la morte, il dolore, la sofferenza. La terzadi Papa, firmata ad Assisi, esce nel pieno della bufera in Vaticano, tra veleni e attività di dossieraggio, con il cardinale Angelo Becciu nel mirino dell'inchiesta sugli scandali finanziarie sacre stanze. Otto capitoli, 235 pagine ('edizione della Libreria Editrice ...

Advertising

gennaromigliore : Le parole di #Papa #Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti” nel giorno dedicato a San Francesco, sono parole di f… - GruppoCDP : Oggi #5ottobre #Udienza privata con #PapaFrancesco in Vaticano. Nell'anno in cui ricorre il 170° anniversario di fo… - missionarie_mc : RT @galatacla: Egli (S. Francesco) non faceva la guerra dialettica imponendo dottrine, ma comunicava l’amore di Dio. Aveva compreso che «Di… - bragagnimba : RT @GruppoCDP: Oggi #5ottobre #Udienza privata con #PapaFrancesco in Vaticano. Nell'anno in cui ricorre il 170° anniversario di fondazione… - marcolaudonio : RT @GruppoCDP: Oggi #5ottobre #Udienza privata con #PapaFrancesco in Vaticano. Nell'anno in cui ricorre il 170° anniversario di fondazione… -