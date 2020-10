Fotografe femminili | sguardi universali

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Le immagini esposte a Ferrara di 13 straordinarie autrici - da Diane Arbus a Francesca Woodman, da Letizia Battaglia a Carla Cerati - testimoniano come uno scatto diventi opera assoluta. La capacità di raccontare le storie del mondo prescinde dalla identità estetica di genere.Dobbiamo all'impegno e alla determinazione di Liliana Zagagnoni, e al Comitato biennale donna di Ferrara, la bella mostra Attraversare l'immagine. Donne e fotografia tra gli anni '50 e gli anni '80, allestita negli spazi aulici della Palazzina di Marfisa d'Este per la prima volta alla prova (riuscita) del dialogo tra passato e presente. La curatrice, Angela Madesani, ha fatto una scelta di grande rigore, smentendo il principio stesso di una identità estetica di genere. La sensibilità femminile non si tradisce, non identifica un carattere dell'immagine sulla base di un accidente come ...