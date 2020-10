Fotografa la scheda elettorale | denunciato uomo a Siracusa

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli agenti della DIGOS dihannoundi Floridia, in provincia di, che ha scattato una fotografia dopo aver votato.Il fatto è accaduto nella giornata di ieri. Uno dei componenti del seggio,insospettito dal rumore dello scatto dello smartphone, ha chiamato la polizia che, dopo i dovuti accertamenti, ha confermato l’effettivo scatto della fotografia alla preferenza espressa.re il voto dellaè reato e la legge ne fa espresso divieto. Il voto, poiché segreto, non può essere comunicato né, tanto meno, divulgato in blog o social network. La ragione, dietro questo divieto, è impedire il fenomeno del voto di scambio. Il divieto persiste anche nei casi in cui la ...

In entrambi i casi, nel plesso scolastico posto in via Marconi, il primo in mattinata mentre il secondo in serata, all’interno della sezione, si è udito l’inconfondibile click del cellulare mentre gli ...Gli agenti della Digos hanno denunciato un uomo, residente a Floridia, nel Siracusano, per aver scattato una foto dopo aver espresso il suo voto ...