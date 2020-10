Fortissimo | Sinigaglia e i 50 anni di musica ad alta intensità | “Amarcord? No | un impegno a creare il futuro Perciò bisogna portare la musica a scuola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Intre effe indicano un “” ancor più forte: una scarica di adrenalina fra chi suona e chi ascolta. Alberto, giornalista della Stampa, fondatore di Tuttolibri, conduttore radio e tv su Radio3 e Rai3 e pure prof all’università di Torino, le mette per titolo a un suo volume, ff(Fondazione Accademia Perosi, 304 pagg, 26 euro). Una carrellata di interviste a direttori d’orchestra, compositori, interpreti. Da Luciano Berio a Karlheinz Stockhausen, da Claudio Abbado a Riccardo Muti, da Zubin Mehta a Lorin Maazel passando per Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Ludovico Einaudi, Nicola Piovani fino a Paolo Conte, Stefano Bollani. Interrogati in profondità, rivelano atmosfere, cultura, idee d’una stagione tra le più ...