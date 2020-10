Fondi Lega, la doppia “cauzione” da 178mila euro offerta dai due commercialisti per tornare liberi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una sorta di “cauzione” anche se nel codice penale italiano non esiste. A tre giorni dal no dei giudici del Tribunale del Riesame di Milano alle richieste della difesa dei commercialisti della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, emerge che entrambi, pur ritenendosi estranei alle accuse, hanno offerto 178mila euro. Una proposta che faceva parte della strategia difensiva per eliminare ogni dubbio sul comportamento dei due commercialisti che si definiscono estranei alle contestazioni del pm Stefano Civardi e del procuratore aggiunto Eugenio Fusco. I revisori contabili del Carroccio in Parlamento sono indagati nel caso Lombardia Film Commission con al centro la compravendita di un capannone a Cormano, rifilato all’ente pubblico, secondo gli inquirenti, a un prezzo gonfiato. Un affare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una sorta di “cauzione” anche se nel codice penale italiano non esiste. A tre giorni dal no dei giudici del Tribunale del Riesame di Milano alle richieste della difesa deidella, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, emerge che entrambi, pur ritenendosi estranei alle accuse, hanno offerto. Una proposta che faceva parte della strategia difensiva per eliminare ogni dubbio sul comportamento dei dueche si definiscono estranei alle contestazioni del pm Stefano Civardi e del procuratore aggiunto Eugenio Fusco. I revisori contabili del Carroccio in Parlamento sono indagati nel caso Lombardia Film Commission con al centro la compravendita di un capannone a Cormano, rifilato all’ente pubblico, secondo gli inquirenti, a un prezzo gonfiato. Un affare ...

