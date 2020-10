Fondazione ISMU lancia una campagna contro il razzismo nel Municipio 4 di Milano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Combattere il razzismo e la discriminazione coinvolgendo le associazioni di quartiere e attivando processi di cittadinanza attiva a cui possano prendere parte direttamente gli abitanti. E’ questo l’obiettivo di “DIRITTIPER – Periferie attive contro l’odio, il razzismo e le discriminazioni”, il progetto realizzato da Fondazione ISMU grazie al contributo dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e nato in occasione della XVI settimana d’azione contro il razzismo per sensibilizzare gli abitati del quartiere Molise/Calvairate di Milano nella lotta ai comportamenti discriminatori. I due quartieri del Municipio Milano 4 sono considerati, per le loro condizioni ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Combattere ile la discriminazione coinvolgendo le associazioni di quartiere e attivando processi di cittadinanza attiva a cui possano prendere parte direttamente gli abitanti. E’ questo l’obiettivo di “DIRITTIPER – Periferie attivel’odio, ile le discriminazioni”, il progetto realizzato dagrazie al contributo dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e nato in occasione della XVI settimana d’azioneilper sensibilizzare gli abitati del quartiere Molise/Calvairate dinella lotta ai comportamenti discriminatori. I due quartieri del4 sono considerati, per le loro condizioni ...

Se in numero assoluto negli ultimi anni sono diminuiti gli sbarchi e il numero di morti e dispersi, tuttavia il tasso di mortalità resta elevato. Nel 2019, per ogni 21 persone che hanno tentato la tra ...

Roma, 2 ottobre 2020 – Con oltre 23mila migranti sbarcati dal primo gennaio al 28 settembre di quest’anno l’Italia torna a essere il principale Paese del Mediterraneo in cui approdano i migranti che t ...

