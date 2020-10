Fmi | con +1% Pil investimenti pubblici +7 mln posti in economie avanzate

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Glisono cruciali "in periodi di elevata incertezza, come quelli che contraddistinguono la crisi attuale" perché "possono avere un forte impatto sulla crescita del PIL e sull'occupazione". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale anticipando un capitolo del 'Fiscal Monitor' in cui si stima - sulla base di ricerche condotte ad ampio raggio - come nelledi mercatoed emergenti, il moltiplicatore fiscale possa raggiungere un picco di oltre 2 nell'arco di un biennio. Un aumento deglidell'1% del PIL in questepuò creare direttamente 7 milioni didi lavoro e tra i 20 e i 33 milioni didi lavoro complessivamente ...