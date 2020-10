Flavio Briatore al Grande Fratello Vip 2020 con la sua verità, Tommaso Zorzi star: anticipazioni 5 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Flavio Briatore al Grande Fratello Vip 2020. Alcuni diranno “ancora?”, altri ancora sono felici di questo continuo gossip che continua ad impazzare dentro e fuori la casa di Cinecittà. Ancora una volta ad ascoltare le sue parole ci sarà la sua ex, Elisabetta Gregoraci mentre il pubblico cercherà di capire da quale parte fare pendere l’ago della bilancia: da parte della calabrese che cerca di vivere la propria vita lontano da lui o dall’imprenditore che non gradisce le bugie e le lamentele della ex moglie? In mezzo c’è il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 che questa sera avrà modo di vedere Flavio Briatore al Grande ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)alVip. Alcuni diranno “ancora?”, altri ancora sono felici di questo continuo gossip che continua ad impazzare dentro e fuori la casa di Cinecittà. Ancora una volta ad ascoltare le sue parole ci sarà la sua ex, Elisabetta Gregoraci mentre il pubblico cercherà di capire da quale parte fare pendere l’ago della bilancia: da parte della calabrese che cerca di vivere la propria vita lontano da lui o dall’imprenditore che non gradisce le bugie e le lamentele della ex moglie? In mezzo c’è il pubblico delVipche questa sera avrà modo di vedereal...

