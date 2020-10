Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Rivivi #InterFiorentina con gli effetti ambiente di San Siro! Ascolta il nostro Podcast uffici… - sportli26181512 : Fiorentina, ufficiale Martinez Quarta: Ecco il rinforzo richiesto da mister Iachini: il difensore classe 1996 arriv… - napolista : La Juventus cede Douglas Costa in prestito al Bayern Monaco e aspetta Chiesa Ufficiale il ritorno del brasiliano in… - Fantacalciok : Fiorentina, UFFICIALE Martinez Quarta: la nota del club viola - Calciodiretta24 : Fiorentina, UFFICIALE Martinez Quarta: la nota del club viola -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ufficiale

FIRENZE - Rinforzo in difesa per la Fiorentina, che annuncia l'arrivo di Lucas Martinez Quarta. Il centrale argentino è stato acquistato dal River Plate (100 presenze con la maglia dei Milionarios) a ...La Fiorentina rinforza la difesa: Lucas Martinez Quarta è ufficialmente viola, il centrale argentino arriva a titolo definitivo dal River Plate. La tradizione dei difensori argentini prosegue per la ...