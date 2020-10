Fiorentina, Martinez Quarta ha firmato: arriva dopo la sosta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lucas Martinez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina, firmato il contratto che lo legherà alla società viola. La Fiorentina ha chiuso l’acquisto di Lucas Martinez Quarta dal River Plate e arriverà a Firenze dopo la sosta. A confermare la notizia è Gianluca Di Marzio sottolineando che il difensore argentino ha superato le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà alla società viola. Al momento Quarta è impegnato con l’Argentina ma dopo le sfide con Ecuador e Bolivia sarà regolarmente a disposizione del tecnico Giuseppe Iachini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lucasè un nuovo giocatore dellail contratto che lo legherà alla società viola. Laha chiuso l’acquisto di Lucasdal River Plate e arriverà a Firenzela. A confermare la notizia è Gianluca Di Marzio sottolineando che il difensore argentino ha superato le visite mediche eil contratto che lo legherà alla società viola. Al momentoè impegnato con l’Argentina male sfide con Ecuador e Bolivia sarà regolarmente a disposizione del tecnico Giuseppe Iachini. Leggi su Calcionews24.com

