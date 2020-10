Fiorentina, arrivato Callejon: «Sono qui per far felici i tifosi viola» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Mi piace la Fiorentina - ha detto Callejon - mi piace Firenze, è una bellissima città. Ho tanta voglia di far bene per i tifosi e la società: Sono molto contento. Chiesa? Io Sono Jose Callejon, non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà sicuramente molto bene. Io Sono qua per fare il mio lavoro e dare felicità ai tifosi viola» Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Mi piace la- ha detto- mi piace Firenze, è una bellissima città. Ho tanta voglia di far bene per ie la società:molto contento. Chiesa? IoJose, non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà sicuramente molto bene. Ioqua per fare il mio lavoro e daretà ai

Secondo quanto si apprende, l’ex giocatore del Napoli adesso si sottoporrà alle visite mediche e poi potrà firmare un contratto biennale con la Fiorentina. Ha aggiunto: «Mi piace la Fiorentina, mi ...

AG. QUARTA A FV, Viola una big. Arriva dopo sosta

Finalmente è ufficiale: Lucas Martinez Quarta è un nuovo calciatore della Fiorentina. Per commentare la lunghissima e complicata trattativa che ha portato "El Chino" in ...

