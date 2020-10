Finale Nba: prestazione storica di Butler, gli Heat vincono gara 3 (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Siamo un'ottima squadra. Non voglio dire che siamo meglio di nessuno ma allo stesso tempo non ci considero sfavoriti, quello no'. Con queste parole Jimmy Butler, star dei Miami Heat, introduceva la ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Siamo un'ottima squadra. Non voglio dire che siamo meglio di nessuno ma allo stesso tempo non ci considero sfavoriti, quello no'. Con queste parole Jimmy, star dei Miami, introduceva la ...

fmammi22 : Quando tuo fratello dice che è esperto di basket e alla domanda 'Chi è in finale ai Play-Off NBA?' Ti risponde 'Lak… - CurvaStone21km : RT @cris7117: Come nel calcio,così come nella vita al mio fianco vorrei Stam Couto e Mihaijlovic ,una finale #NBA me la giocherei con Ky… - 45acpjoe : RT @cris7117: Come nel calcio,così come nella vita al mio fianco vorrei Stam Couto e Mihaijlovic ,una finale #NBA me la giocherei con Ky… - cris7117 : Come nel calcio,così come nella vita al mio fianco vorrei Stam Couto e Mihaijlovic ,una finale #NBA me la giocher… - eribertomuscoso : -