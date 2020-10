Fifa 21, disponibile un’anteprima del videogame: e c’è chi ironizza, “è fatto così bene che devi fare il tampone ai giocatori” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Manca ancora qualche giorno all’uscita di Fifa21, ma diversi utenti hanno potuto provare le prime emozioni col nuovo gioco. Fifa 21 uscirà il 9 ottobre, ma alcuni utenti hanno avuto l’opportunità di testarlo in anteprima. Come? Con un account EA Play: “avete fatto l’accesso anticipato a #Fifa21 con EA Play? Pronti a segnare valanghe di gol provando le nuove Mosse Abilità? “, con questo tweet EA Sports Fifa Italia ha invitato tanti appassionati a provare il nuovo videogioco. Inoltre è possibile avere un assaggio della nuova edizione del gioco con le versioni Champions e Ultimate Edition, disponibili da domani in tutta italia. Itanto sui social spuntano le prime immagini e c’è anche chi ironizza: ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Manca ancora qualche giorno all’uscita di21, ma diversi utenti hanno potuto provare le prime emozioni col nuovo gioco.21 uscirà il 9 ottobre, ma alcuni utenti hanno avuto l’opportunità di testarlo in anteprima. Come? Con un account EA Play: “avetel’accesso anticipato a #21 con EA Play? Pronti a segnare valanghe di gol provando le nuove Mosse Abilità? “, con questo tweet EA SportsItalia ha invitato tanti appassionati a provare il nuovo videogioco. Inoltre è possibile avere un assaggio della nuova edizione del gioco con le versioni Champions e Ultimate Edition, disponibili da domani in tutta italia. Itanto sui social spuntano le prime immagini e c’è anche chi: ...

MeteoWeb_eu : Disponibile un primo assaggio di #Fifa21 E c'è chi ironizza sui social - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 SBC Sandro Tonali #OTW - Disponibile una nuova Squad Building Challenge... - Kassand56070538 : RT @EASPORTSFIFA: Nel calcio, non sei mai solo. #WinAsOne in #FIFA 21, disponibile dal 9 ottobre! #DeadlineDay - egitto86 : RT @EASPORTSFIFA: Nel calcio, non sei mai solo. #WinAsOne in #FIFA 21, disponibile dal 9 ottobre! #DeadlineDay - ILOVEPROCLUB1 : RT @_DoctorSoft_: Cerco per game su Fifa 21 per crescere un po il pupino. Ruoli di centrocampo. Disponibile dalle 17 circa. Grazie. @NewsP… -