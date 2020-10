FIDE e Osservatorio Italiano Esports | verso il riconoscimento del CONI

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lasi associa all’, come parte della strategia per supportare l’evoluzione del panorama degliin Italia La Federazione Italiana Discipline Elettroniche annuncia la sua associazione con l’, piattaforma B2B di formazione e informazione per gli operatori del settore. Laè nata il maggio scorso, da un accordo siglato tra Giochi Elettronici Competitivi e ITeSPA, due realtà storiche dell’esport in Italia. Fin dall’inizio ha intrapreso un complesso percorso di unificazione che ha permesso l’accreditamento della Federazione a livello internazionale, con l’InternationalFederation e la ...