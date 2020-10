Fidanzati uccisi a Lecce | “vi chiedo scusa | anche se capisco sia poca cosa” | la mamma del presunto killer scrive alle madri delle vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladi Antonio De Marco, il 21enne accusato del duplice omicidio dei duedi, Eleonora Manta e Daniele De Santis, assassinati con oltre 60 coltellate il 21 settembre nel loro appartamento, chiede perdonofamiglieduendo loro una lettera, letta integralmente durante la Vita in diretta in onda su Rai 1. Poche righe di dolore e di rammarico, che iniziano con un “vi”. La donna spiega: “C’è sicuramente una ragione se il legame tra madre e figlio non si spezza mai. Forse per i nove mesi durante i quali te lo senti dentro, o per quel cordone che ancora lo lega a te quando viene alla luce, oppure per quel dolore forte e intenso, che soffri nel metterlo al ...