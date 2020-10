Festa del cinema di Roma, ecco i film da tenere a mente (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’apertura di “Soul” – del regista di Upe Inside out, a cui verrà consegnato il premio alla carriera – alla Festa del cinema, omaggia il mondo Pixar: l’unico pianeta dove gli adulti condividono lo stesso sguardo di tenerezza dei bambini, entrambi pubblico partecipe alla maniFestazione.Una Festa sempre pronta a sorprendere lo spettatore proponendo visioni internazionali dalla profondità e sguardo non ordinari. In “Under the open sky” al protagonista, Koji Yakusho, basta uno sguardo sospeso nel vuoto per rivelare intensità drammaturgica sulla scena: regia e sceneggiatura femminile di Miwa Nishikawa ne danno un ritratto intimo e profondo esplorando nel background di un ex-yakuza le difficoltà di reinserimento sociale che vive. Dal ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’apertura di “Soul” – del regista di Upe Inside out, a cui verrà consegnato il premio alla carriera – alladel, omaggia il mondo Pixar: l’unico pianeta dove gli adulti condividono lo stesso sguardo dizza dei bambini, entrambi pubblico partecipe alla manizione.Unasempre pronta a sorprendere lo spettatore proponendo visioni internazionali dalla profondità e sguardo non ordinari. In “Under the open sky” al protagonista, Koji Yakusho, basta uno sguardo sospeso nel vuoto per rivelare intensità drammaturgica sulla scena: regia e sceneggiatura femminile di Miwa Nishikawa ne danno un ritratto intimo e profondo esplorando nel background di un ex-yakuza le difficoltà di reinserimento sociale che vive. Dal ...

