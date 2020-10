Ferretti | Alitalia | “Stallo su accordo nomine costa 2 milioni al mese”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Sul dossierla situazione è davvero sconfortante”. Questo il commento dell’economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea, che, nella sua analisi, descrive un’onerosa situazione di stallo a tutto vantaggio dei competitor, Air France-Klm in primis. “Il progetto di una nuovapiù snella, perché ha ceduto 6mila dipendenti a una bad company, e più solida finanziariamente, perché ha una dotazione a regime di 3 miliardi, è di nuovo bloccato da parecchio tempo. Questo – spiega–non per il Covid, per la concorrenza o per altre motivazioni aziendali ma semplicemente perché i Cinque stelle e i loro interni con i loro partner di governo non riescono a trovare un ...