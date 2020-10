Fedriga | vaccinazione antinfluenzale battaglia di comunità

Leggi su udine20

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “La campagnadi quest’anno rappresenta una vera e propriadi comunità, per la quale la popolazione è chiamata ad applicare lo stesso senso civico dimostrato nel periodo del lockdown. Solo così eviteremo di mettere in ginocchio un sistema sanitario già sotto stress a causa del Covid”. Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, presentando assieme al vice con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, la campagna per la. Nell’occasione lo stessoha anticipato la ridefinizione da parte della Regione di quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione in ordine alla sintomatologia per la quale i ragazzi dovranno essere ...