Federico Fashion Style, il grande annuncio pochi minuti prima della diretta: tutti impazziti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche domenica 4 ottobre Federico Fashion Style ha partecipato alla puntata di Live Non è la D'Urso, dove ha avuto l'ennesima discussione con Antonella Mosetti. Il motivo del contendere sarebbe un debito non pagato da parte della showgirl nei confronti dell'hair stylist delle Vip. Ma a Live parla una ex cliente del salone di Federico: "Sono andata da lui e sono uscita spennata viva. Non avevo più un euro. Mi cadevano i capelli, mi ha proposto le extention. Mi ha detto il prezzo: 280 euro". E ancora, sempre l'ex cliente di Federico Lauri: "Poi alla fine de lavoro mi ritrovo con una testa da leone. Il costo? 5.900 euro. Non ho chiesto questo importo per questo lavoro. Ti pago, ma ti denuncio". (Continua dopo la foto) Il ...

trash_italiano : VI PREGO MANDATE FEDERICO FASHION STYLE E ANTONELLA MOSETTI ALL'ISOLA. #GFVIP - trash_italiano : 5900€ da Federico Fashion Style ???????? #noneladurso - trash_italiano : VALERIA MARINI PER FESTEGGIARE FEDERICO FASHION STYLE AHAHAHAHAHA #noneladurso - valee_101 : RT @federica970_: Federico Fashion Style si, però le serie che ti insegnano qualcosa nella vita no. Complimenti Turchia per la coerenza mo… - Itsangy12 : no scusate ma in che senso Federico fashion style verrà trasmesso anche in Turchia... ???????? -