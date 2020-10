Federica Tremolada | ' Bisogna prendersi cura di sé e dedicarsi agli affetti per essere più sereni | anche sul lavoro'

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Studi di violino al conservatorio ed esperienze maturate a Londra e Stati Uniti , senza mai il timore di mettersi in gioco e di rischiare il fallimento : così, dopo aver lavorato per uno dei colossi ...

Ultime Notizie dalla rete : Federica Tremolada

TGCOM

Una grande passione per la musica e una formazione internazionale: Federica, Managing Director Sud Est Europa di Spotify, racconta la sua storia ...Spotify da tempo non è più solo una piattaforma di musica ma anche di contenuti audio in senso lato. Alle canzoni ha infatti aggiunto una sempre più nutrita offerta di podcast su tematiche di vario ge ...