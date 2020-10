FdI in campo per i teatri: «Se il governo impone il limite dei 200 posti, li condanna al fallimento» (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Chiediamo al ministro Franceschini di garantire con il Comitato Tecnico-Scientifico, sin dal prossimo DPCM, una revisione dei criteri di capienza delle sale dei teatri Così da tutelare la sostenibilità economica. O la garanzia della capienza totale con mascherina, e almeno i 2 terzi della capienza. Così come va garantito il superamento del criterio quantitativo per i concerti”. E’ quanto affermano in una nota i parlamentari di FdI Federico Mollicone, Paola Frassinetti, Antonio Iannone e Franco Zaffini. E, si legge ancora nella nota, “non possiamo permetterci una Nazione senza teatri e cultura, senza musica e concerti. La cultura è in crisi e rischia il tracollo. Va garantita la messa a disposizione di dispositivi di sicurezza come mascherine e gel a carico dello Stato, così come i costi di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Chiediamo al ministro Franceschini di garantire con il Comitato Tecnico-Scientifico, sin dal prossimo DPCM, una revisione dei criteri di capienza delle sale deiCosì da tutelare la sostenibilità economica. O la garanzia della capienza totale con mascherina, e almeno i 2 terzi della capienza. Così come va garantito il superamento del criterio quantitativo per i concerti”. E’ quanto affermano in una nota i parlamentari di FdI Federico Mollicone, Paola Frassinetti, Antonio Iannone e Franco Zaffini. E, si legge ancora nella nota, “non possiamo permetterci una Nazione senzae cultura, senza musica e concerti. La cultura è in crisi e rischia il tracollo. Va garantita la messa a disposizione di dispositivi di sicurezza come mascherine e gel a carico dello Stato, così come i costi di ...

