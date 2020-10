Ezio Greggio sfogo contro Mediaset “Roba vergognosa ” | pronto all’addio?

Leggi su aciclico

(Di lunedì 5 ottobre 2020)in questi ultimi giorni è apparso piuttosto infuriatol’azienda per la quale ha lavorato per tanti anni. Forse uncosì tanto arrabbiato non lo abbiamo mai visto. Sembrerebbe che tra il conduttore e l’azienda ci siano stati alcuni problemi e soltanto adesso l’attore ha voluto parlare pubblicamente. Il conduttore legato all’azienda di proprietà della famiglia Berlusconi praticamente da sempre, lo abbiamo visto per tanti anni alla conduzione del famoso TG satirico Striscia la Notizia. A quanto pare però il comico attore e presentatore in questi ultimi giorni ha voluto parlare di un qualcosa di clamoroso che è accaduto tra le due parti.una furia...