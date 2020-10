Ezio Greggio sbotta contro Mediaset: “Detesto l’abbassamento di contenuti, basta con questi disgraziati buttati su un’isola o dentro una casa” (Di lunedì 5 ottobre 2020) All’azienda con cui lavora critica l’overdose di reality su Canale 5: “Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente. Quest’estate la replica della mia La sai l’ultima? ha ottenuto il 10% di share offrendo due ore di divertimento sano e nobile e non con una manica di disgraziati buttati su un’isola o dentro a una casa. Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix”, spiega in un’intervista al Secolo XIX precisando subito dopo che si tratta di “una critica costruttiva verso un’azienda a cui voglio molto bene”. Quale sia stata la reazione dei vertici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) All’azienda con cui lavora critica l’overdose di reality su Canale 5: “Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendonon mi piace assolutamente. Quest’estate la replica della mia La sai l’ultima? ha ottenuto il 10% di share offrendo due ore di divertimento sano e nobile e non con una manica disu un’isola oa una casa. Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix”, spiega in un’intervista al Secolo XIX precisando subito dopo che si tratta di “una critica costruttiva verso un’azienda a cui voglio molto bene”. Quale sia stata la reazione dei vertici ...

Advertising

xxlothbrokxx : Ma voi vi ricordate la parodia di harry potter e il signore degli anelli nel film di Ezio Greggio o questo delirio l'ho sognato? - DemetrioFalcone : RT @medusa_film: Due coppie scoppiate, costrette a restare unite a causa del lockdown. Si ritroveranno? #LockdownAllItaliana, una commedia… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Al via il Festival de la comedie di Montecarlo Diretto da Ezio Greggio. President… - MontiFrancy82 : Al via il 5 ottobre il #FestivaldelacomediediMonteCarlo diretto da @EzioGreggio - SMSNEWSOFFICIAL : Al via il 5 ottobre il #FestivaldelacomediediMonteCarlo diretto da @EzioGreggio -