Ex parlamentare leghista elogia la mafia, la politica insorge [VIDEO]

Un discorso scioccante, un encomio alla "mafia buona": gli esponenti politici della stessa fazione non ci stanno. "La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima". Sono queste le parole usate da Angela Maraventano, ex parlamentare leghista di Lampedusa, durante il comizio di "Io con Salvini". L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

