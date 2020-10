Eva Mendes difende Ryan Gosling sui social: "Sono felice a casa con il mio uomo, non ho bisogno di uscire" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Eva Mendes è intervenuta su Instagram per difendere il suo compagno Ryan Gosling da un commento scortese con cui le si davano dei consigli non richiesti. Eva Mendes e Ryan Gosling da sempre Sono attenti alla propria privacy, ma l'attrice non ha potuto resistere alla tentazione di rispondere a un commento scortese ricevuto online e riguardante la sua storia d'amore con l'attore canadese. La star è infatti intervenuta dopo aver condiviso una foto che risale a ben 15 anni fa. L'attrice aveva pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae felice all'aperto accompagnato dalla didascalia: "Sono andata a fare una corsa sulla spiaggia questa mattina. No, non è vero. Questa foto è stata scattata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Evaè intervenuta su Instagram perre il suo compagnoda un commento scortese con cui le si davano dei consigli non richiesti. Evada sempreattenti alla propria privacy, ma l'attrice non ha potuto resistere alla tentazione di rispondere a un commento scortese ricevuto online e riguardante la sua storia d'amore con l'attore canadese. La star è infatti intervenuta dopo aver condiviso una foto che risale a ben 15 anni fa. L'attrice aveva pubblicato su Instagram uno scatto che la ritraeall'aperto accompagnato dalla didascalia: "andata a fare una corsa sulla spiaggia questa mattina. No, non è vero. Questa foto è stata scattata ...

mtvitalia : Come darle torto ?? #EvaMendes #RyanGosling - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Preferisco stare a casa con il mio uomo che in qualunque altra parte del mondo” #EvaMendes #RyanGosling - nicolerossi7 : Ho appena scoperto che Eva Mendes è su ig, che parla con i fan e ad ogni commento di una persona italiana risponde… - stefanodexterha : @dianacalibana @AlessioParodi6 Confesso...ho visto lui e Eva Mendes di persona nel 2012 in un hotel a Copenhagen...… - amiamonoistesse : Ryan Gosling and Eva Mendes (da agosto 2011) stanno insieme da 9 anni e 2 mesi. Lei aveva 37 anni e lui 30. Hanno 2… -

Eva Mendes è intervenuta su Instagram per difendere il suo compagno Ryan Gosling da un commento scortese con cui le si davano dei consigli non richiesti. Eva Mendes e Ryan Gosling da sempre sono atten ...

L'attrice risponde al commento di un fan con una frase che è una vera dichiarazione d'amore per il compagno, a cui è legata dal 2011. Due figlie, una vita lontana dai riflettori (per scelta) e voglia ...

