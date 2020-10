Eva Grimaldi rompe il silenzio su Garko: “Oggi lo vedo…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono due grandissimi amici, oggi si ritrovano fianco a fianco in un momento molto complicato, ma liberatorio per sua stessa ammissione, della vita dell’attore. Eva Grimaldi ha annunciato che vedrà Gabriel Garko, per parlare del suo recente coming out. Ecco cosa ha scritto l’ex showgirl. L’incontro tra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi Eva Grimaldi ha … L'articolo Eva Grimaldi rompe il silenzio su Garko: “Oggi lo vedo…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono due grandissimi amici, oggi si ritrovano fianco a fianco in un momento molto complicato, ma liberatorio per sua stessa ammissione, della vita dell’attore. Evaha annunciato che vedrà Gabriel, per parlare del suo recente coming out. Ecco cosa ha scritto l’ex showgirl. L’incontro tra Gabrieled EvaEvaha … L'articolo Evailsu: “Oggi lo vedo…” proviene da www.meteoweek.com.

