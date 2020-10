Eurozona | indice Sentix cala meno delle attese

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Torna a indebolirsi il sentiment degli investitori in Europa, dopo il recupero messo a segno a settembre, anche se il dato risulta al di sopra. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Istitutotedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in, l’è sceso a ottobre a -8,3 punti dai -8 punti di settembre. Ledegli analisti erano per un peggioramento fino a -9,5 punti. Risale debolmente, pur restando negativo, il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a -32 punti dai -33 precedenti, mentre l’aspettative rallenta a +18,8 punti dai +20,8 del mese precedente.